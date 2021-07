El objetivo que tenía la tenista japonesa Naomi Osaka, de ser profeta en su tierra, se desvaneció este martes al quedar eliminada en los octavos de final del torneo de tenis de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

La nipona que se encuentra en el puesto número 2 del ranking de la WTA, ante la checa Marketa Vondrosova, en dos set corridos que quedaron 6-1 y 6-4.

El duelo que se disputó en la cancha club de Ariake, duró una hora y 10 minutos, lo que sorprendió a muchos.

El estar jugando en casa le daba a la nipona el favoritismo de llegar a obtener su primera medalla olímpica, como jugadora profesional.

Pero Vondrosova fue superior ante una Osaka que en varios pasajes del compromiso se vio perdida y sin mostrar su mejor juego.

La jugadora de ascendencia haitiana además quería demostrar, que estaba recuperada de los episodios de ansiedad, que habría sufrido en el torneo de Roland Garros que la llevaron al retiro.

Naomi Osaka Knocked Out of Olympics in Straight Sets by No. 42-Ranked Player #ジミ記事 109 https://t.co/LFJm9wwkCJ

— (っ◔◡◔)っ ♥じみぴる♥ (@jimmienglish) July 27, 2021