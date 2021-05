Un fenómeno se ha visto en los últimos meses en Estados Unidos, y es el consumo de un insecto que son algo ruidoso, como lo es la cigarra.

Ante su invasión en los hogares norteamericanos, algunos han optado en consumir familia de insectos del orden Hemipter.

Incluso la chef Elise Harris, también conocida como The Diva Chef, indicó que este insecto puede ser considerado como un superalimento.

People are now eating cicadas found in their backyard – and you can too https://t.co/FpQzMCmiIB

— King Cam. (@3BelowZero) May 18, 2021