Las labores de rescate no se detienen en Surfside, lugar donde se derrumbó el Champlain Towers South el pasado jueves, y este domingo se elevó la cifra de fallecidos.

La alcaldesa de Miami-Dade ofreció un nuevo balance, en el que anunció que se consiguieron a cinco personas sin vida, para elevar la cifra a nueve.

Además, indicó que continúan desaparecidas 156 personas, las cuales siguen buscando.

“Identificamos a cuatro de las víctimas y notificamos a los familiares … Estamos haciendo todo lo posible para identificar a las otras personas que han sido recuperadas y, además, nos comunicamos con sus familiares tan pronto como podamos”, dijo Levine Cava.

Los fallecidos fueron identificados como: Stacie Dawn Fang, de 54 años; Antonio Lozano, 83; Gladys Lozano, 79; y Manuel LaFont, 54.

La burgomaestre de Miami-Dade, que estaba acompañada por el alcalde de Surfside, Charles Burket, indicaron que al lugar llegaron un grupo de expertos de México e Israel que ayudarán en las labores de rescate.

I’m very thankful that @DrNachmanShai, Israel’s Minister of Diaspora Affairs, stopped by today to offer his support — we know how much this means to our entire Jewish community affected by this tragedy. pic.twitter.com/9YSDzOmupF

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) June 27, 2021