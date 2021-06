Un día después que se derrumbara un edificio en Miami Beach, los cuerpos de seguridad siguieron trabajando este viernes en la búsqueda de más sobrevivientes. Pero hasta el momento se encontraron con tres nuevos fallecidos

Los Bomberos de Miami-Dade, indicaron que hasta el momento la cifra de muertos se elevó a cuatro, debido a que localizaron los tres cadáveres la madrugada de este viernes, en la edificación que se cayó el jueves en la madrugada

El director de la policía de Miami-Dade, Freddy Ramírez, dijo que las autoridades estaban trabajando con la oficina del médico forense para identificar a las víctimas. Se reportaron once heridos, con cuatro personas atendidas en hospitales.

Los cuerpos de Bomberos tanto de Miami-Dade y Broward se han enfocado en buscar sobrevivientes y fallecidos en áreas específicas en la cual ocurrió el hecho.

“Cada vez que escuchamos un sonido, nos concentramos en esas áreas”, dijo el Asistente del Jefe de Bomberos de Miami-Dade, Raide Jadallah.

Officials say there are still 159 people unaccounted for after the partial collapse of a beachside building in Florida. https://t.co/VuZKWIxjh6

— Chicago Tribune (@chicagotribune) June 25, 2021