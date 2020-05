Según Administración de Veteranos de EEUU Jordan Goudreau tiene “discapacidad total”

Siguen saliendo datos «curiosos» del Jordan Goudreau, el ex boina verde que se atribuye la «invasión» a Venezuela que supuestamente buscaba «extraer» a Nicolás Maduro. Según los registros judiciales sufre de una «discapacidad total».

La periodista de The New York Time, Frances Robles a través de su cuenta en Twitter escribe que Jordan Goudreau, ex Boina Verde y encargado de la Operación Gedeón en Venezuela, tiene “discapacidad total” según Administración de Veteranos de EE.UU.

«El ex Boina Verde que organizó una invasión a Venezuela está totalmente incapacitado por la Administración de Veteranos, según los registros del tribunal. Una incursión en Venezuela, directamente desde Hollywood», escribió.

«Un amigo de Jordan Goudreau me dijo que sufrió varias lesiones cerebrales traumáticas y que no ha estado del todo bien durante los últimos años», escribió la periodista del The New York Time, en su red social Twitter.

Como bien escriben en el reportaje «Una incursión en Venezuela, directamente desde Hollywood» del medio neuyorquino, «El Sr. Goudreau, que se jactó de su participación en el ataque en Twitter y YouTube, se ha convertido en una curiosidad internacional, con observadores de todo el mundo preguntándose qué hacía un soldado condecorado que sirvió en múltiples misiones en Iraq y Afganistán liderando una insurrección extranjera».

Durante el último año, el Sr. Goudreau, que nació en el Canadá pero tiene la ciudadanía estadounidense, ayudó a elaborar un audaz plan para derrocar a Nicolás Maduro.

«El plan se llamó «Operación Gedeon». Al final, sólo había dos barcos con 60 hombres que iban a asaltar la capital y capturar al Sr. Maduro. El Sr. Goudreau dijo más tarde que sus hombres vomitaron todo el camino y casi se quedaron sin gasolina mientras se dirigían a Venezuela. Trece de los hombres fueron puestos bajo custodia, incluyendo a los dos ciudadanos estadounidenses, ambos ex Boinas Verdes que se dice que fueron reclutados por el Sr. Goudreau», reseña The New York Time.

