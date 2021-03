El piloto venezolano Victor Mones Coro fue condenado en un tribunal estadounidense tras admitir que colaboró con el vicepresidente económico del régimen chavista, Tareck El Aissami, para buscar burlar las sanciones impuestas por Estados Unidos, según Alberto News.

«NUEVO: El piloto venezolano Víctor Mones sentenciado a más de 4 años de prisión por ayudar @TareckPSUV y otros a violar las sanciones de Estados Unidos», informó el periodista de la agencia AP, Joshua Goodman.

«Sabías que esto era lo incorrecto», le dijo a Mones el juez federal de Nueva York Hellerstein, y agregó que sus servicios de vuelo ayudaron a una «dictadura malvada» y «fallida», acotó el comunicador estadounidense.

NEW: Venezuela pilot Victor Mones sentenced to 4+ years in prison for helping @TareckPSUV and others break US sanctions. "You knew this was the wrong thing to do," NY federal Judge Hellerstein told Mones, adding that his flight services aided a "failing" and "evil dictatorship."

