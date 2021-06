La moneda Meme Shiba Inu aumentó sus precios al menos brevemente, después de una mención del CEO de Tesla Elon Musk.

La criptomoneda Shiba Inu que salió de un meme subió y bajó este viernes después de que Musk hiciera referencia en broma al activo, otra nueva moneda basada en un perro, pero lanzada hace menos de un año.

My Shiba Inu will be named Floki

— Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021