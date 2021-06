Con 15 metros de longitud y a 35 metros de altura, la Sky Pool es una piscina flotante entre dos edificios de Londres que ha sido inaugurada, y ha causado todo tipo de reacciones en redes sociales.

La Sky Pool ha sido diseñada por HAL Architects y es un proyecto que lleva años tanteándose, desde 2015. Se entre dos de los edificios de Embassy Gardens, un área de uso mixto (residencias y oficinas) cerca de la embajada de Estados Unidos en Londres.

Swimmers enjoy warm weather in London at the Sky Pool which is believed to be the world’s first transparent pool built between two skyscrapers

