Caos en vuelo de Southwest Airlines: pasajero abrió la puerta y saltó al ala en pleno despegue

A la hora de viajar en avión, se espera un trayecto tranquilo y seguro. No obstante, la experiencia de los pasajeros del vuelo 3172 de Southwest Airlines, que se dirigía el pasado 26 de noviembre de Nueva Orleáns a Atlanta, fue todo lo contrario debido a la imprudencia de uno de sus tripulantes.

El reporte de la Oficina de Sheriff Jefferson Davis Parish detalló el suceso reportado la noche de ese domingo en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleáns. La aeronave se preparaba para despegar cuando el osado pasajero abrió la puerta de emergencia y saltó con fuerza hasta quedar en el ala.

La acción irresponsable de esta persona puso en riesgo su vida mientras el avión seguía en marcha. De inmediato, se activó una operación de rescate en plena pista de la terminal para poder bajar al hombre que seguía colgando sin protección. Una vez que el avión se detuvo, el imprudente intentó escabullirse dentro de los vehículos de carga pero fue detenido.

Un video filtrado en las redes sociales mostró el momento en que el hombre forcejeaba con el personal de seguridad que finalmente lo tendió en el piso para esposarlo. La emergencia afectó el itinerario del vuelo 3172 que pudo partir tres horas después y llegar a su destino casi a la medianoche, según el reporte citado por Dallas News.

Major incident on Southwest Airlines flight 3172 from New Orleans to Atlanta. Man jumps from an exit and tries to get away. What’s wrong with people today? pic.twitter.com/cMYn6x4KBO

— SweetPeaBelle (@SweetPeaBell326) November 27, 2023