Tasa de desempleo en Florida alcanzó un nivel bajo en diciembre

El gobernador Ron DeSantis informó el viernes que la tasa de desempleo de Florida cayó al 3 por ciento en diciembre de 2019. «Mi administración continúa buscando prioridades audaces para Florida, y nuestros esfuerzos para diversificar la economía están dando resultados», dijo el gobernador DeSantis. “Sigo enfocado en asegurar que Florida ofrezca un grupo de talento de clase mundial a las empresas e invierta en nuestros estudiantes y educadores, según publicó wtxl

El gobernador DeSantis indicó que «continuamos priorizando la protección de nuestros recursos naturales y la calidad del agua mientras buscamos las formas de apoyar a las industrias nuevas e innovadoras que están ayudando a producir un desempleo históricamente bajo en nuestro estado «.

