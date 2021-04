A falta de cien días para la inauguración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020+1 la marca Ralph Lauren presentó la indumentaria que utilizará la delegación de los Estados Unidos.

Mientras la pandemia del coronavirus amenazaba con cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, David Lauren no pudo evitar preguntarse qué pasaría si los Juegos nunca se llevaran a cabo.

La indumentaria de la ceremonia de apertura y clausura diseñados por Ralph Lauren para los atletas olímpicos y paralímpicos de EE. UU. ya había sido diseñada y fabricada. ¿Verían la luz del día?

Polo Ralph Lauren unveils the official U.S. Olympic and Paralympic Team Closing Ceremony uniforms, proudly made in America

Featuring our @TeamUSA athletes: Skateboarders Heimana Reynolds and @JordynBarratt, and BMX Gold Medalist @ConnorFields11https://t.co/OxXILN3IIW pic.twitter.com/Hd3kaC40qS

