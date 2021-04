Los gigantes de la televisión de habla hispana, Televisa (México)- Univisión (Estados Unidos) se aliaron para crear la plataforma de streaming más grande, con el fin de destrona al líder en este sistema como lo es Netflix.

La plataforma usará distribución en televisión abierta, de pago y streaming en México y Estados Unidos, los dos mercados más grandes con público hispano, estimado en un público de 600 millones de personas.

Se estima que la plataforma tenga más de 300 mil horas de programación, por lo cual se considera como la librería de contenido en español más grande del mundo.

El mismo estará enfocado en enfocada en la producción de contenido noticioso, cultural y de entretenimiento para la nueva compañía, algo que se diferencia de Netflix.

