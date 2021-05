Los comisionados de Miami comenzaron con un fuerte debate sobre la posible regulación del alquiler de moteles por hora en Miami.

Según cuenta Telemundo, los comisionados Carollo y Diaz de la Portilla terminaron la discusión gritándose, sobre si abordar o no el tema en la agenda de hoy jueves 13 de mayo.

El comisionado Joe Carollo estuvo a favor de aplazar el debate sobre una ordenanza presentada por el Comisionado Alex Diaz de la Portilla, para prohibir el alquiler por hora de habitaciones en los moteles de la Ciudad de Miami. De la Portilla no quería posponerlo.

Political tension on commission laid bare during that discussion. Afterward, Lago appeals to each commissioner, saying they all have the same goals, and they shouldn't hesitate to pass the ordinance in June. Lago said he'll come back, and trafficking survivors will speak

— Joey Flechas (@joeflech) May 13, 2021