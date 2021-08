La empresa tailandesa Tipco Asphalt, un antiguo cliente de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, expresó este jueves a través de un comunicado que todas sus transacciones con un empresario de Miami acusado de dar servicio a aviones de combate rusos del régimen de Nicolás Maduro fueron informadas y no ocasionan una violación a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

“La Compañía no fue nombrada como demandada en el expediente judicial”, señalan en el comunicado.

Añadiendo que “las transacciones de Tipco con PDVSA a las que se aludió en el expediente judicial y en noticias relacionadas fueron el tema de las discusiones entre Tipco y el Departamento de Estado de EE. UU. en agosto de 2020. En solicitud del Departamento de Estado de EE. UU. en esos intercambios, Tipco voluntariamente puso fin a estas transacciones para noviembre de 2020. Todo esto se informó en la notificación de la Compañía No 026/2020 de 11 de septiembre de 2020 y notificación No 31/2020 de 23 de noviembre 2020 a la Bolsa de Valores de Tailandia Re: Disminución de la adquisición de petróleo crudo de Venezuela”.

La empresa de asfalto tailandesa ha sido implicada por lavado de dinero en una denuncia penal contra un empresario de Miami acusado de violar las sanciones de Estados Unidos por realizar trabajos de mantenimiento en la flota de aviones de combate rusos de Venezuela.

Jorge Nobrega fue arrestado el domingo en el aeropuerto internacional de Miami, según su abogado, Francisco Alfonso Marty, quien dijo que era prematuro hacer más comentarios.

Una denuncia penal y una declaración jurada presentada el lunes en un tribunal federal de Miami alegan que la empresa de Nobrega, Achabal Technologies, vendió al ejército de Venezuela una espuma supresora para aislar los tanques de combustible de su avión de combate Sukhoi y evitar que explotaran bajo el fuego enemigo, detalla The Associated Press.

Por su trabajo, la compañía de Nobrega con sede en Miami supuestamente fue pagada por Tipco Asphalt, un antiguo cliente de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA.

Una investigación de Associated Press el año pasado reveló cómo Venezuela había estado confiando en Tipco, que cotiza en bolsa, para mitigar el impacto de las sanciones estadounidenses. A cambio de grandes descuentos en envíos de crudo, Tipco pagaría las obligaciones de PDVSA y deduciría los montos de lo que le debía al gigante petrolero venezolano, según registros obtenidos por AP.

Tipco no figura como acusado en la denuncia penal. Pero un investigador del Departamento de Seguridad Nacional, citando informes de AP, identificó a la empresa tailandesa como el “blanqueador de dinero externo” que, según la denuncia, “colaboró” con PDVSA para mover cientos de millones de dólares en nombre del gobierno socialista de Venezuela.

Las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro hacen ilegal que las empresas estadounidenses, y quienes las ayudan, hagan negocios con PDVSA, excepto con una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Además, cualquier exportación de equipos o servicios militares requiere la aprobación del Departamento de Estado, que Achabal no tenía.

