Rebekah Jones, conocida por su papel en la implementación del panel de control COVID-19 en Florida fue suspendida de Twitter.

Aún no se sabe con exactitud que sucedió con la cuenta twitter de una de las principales críticas de Internet del gobernador Ron DeSantis.

Jones fue despedida por el estado por insubordinación. Ella afirma que es una denunciante que está siendo atacada por el gobernador Ron DeSantis.

Rebekah Jones was NOT “censored” by Twitter for anything she posted. She was suspended because she broke a clear rule against buying followers (platform manipulation) and — all evidence points to this — hijacking the accounts of unsuspecting users to make them follow her. pic.twitter.com/ubRxmXZAxw

— Christina Pushaw (@ChristinaPushaw) June 7, 2021