Autoridades policiales informaron el viernes que un estudiante murió y otro fue detenido después de un tiroteo a la hora de la comida en una escuela secundaria cercana al centro de Albuquerque.

El hecho de violencia se registró en la Escuela Secundaria Washington.

Scott Elder, supervisor de Escuelas Públicas de Albuquerque, dijo en conferencia de prensa reseñada por AP que fue un día terrible para el distrito escolar y para toda la comunidad.

“Quiero enviar mis pensamientos y oraciones a todos nuestros estudiantes, a todas nuestras familias afectadas por este horrible acontecimiento”, agregó.

La gobernadora Michelle Lujan Grisham dijo que está desconsolada, y señaló que es necesario trabajar más para enfrentar la violencia con armas de fuego en Nuevo México.

Por su parte, Kyle Hartsock, subcomandante de la policía de Albuquerque, indicó que el tiroteo fue un incidente aislado entre los dos estudiantes, que se cree tenían unos 13 años de edad. Dijo que un agente escolar corrió en dirección a los dos chicos después de los disparos e impidió que hubiera más violencia.

My heart breaks for the students, families, and staff of Albuquerque's Washington Middle School, and they are in my thoughts. My office is in touch with the district and local authorities and will continue to monitor the situation. https://t.co/K7iYwvNrKy

— Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) August 13, 2021