En Miami-Dade fue asesinada una persona dentro de un Walmart, ahora las autoridades correspondientes están investigando lo ocurrido.

Según una nota de NBC Miami, dos sujetos se enfrascaron en una discusión dentro del establecimiento, que se encuentra ubicado en la cuadra 8400 de Coral Way, alrededor de las 11:0 am del sábado, indicó la policía.

#MDPD PIO is currently responding to the scene of a fatal shooting at the shopping plaza on the 8400 Block of Coral Way. Please avoid the area due to increased police presence. pic.twitter.com/Cj3shi2EuR

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) September 26, 2020