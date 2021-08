Durante la mañana de este martes se registraron una serie de disparos cerca de la entrada del Pentágono, lo que provocó el cierre de emergencia de toda la instalación y sus alrededores.

“El Pentágono actualmente está bloqueado debido a un incidente en el Centro de Tránsito del Pentágono. Le pedimos al público que evite el área”, informó la institución en Twitter.

Algunas horas después, El Pentágono señaló en redes sociales que la situación se encontraba bajo control.

“El Pentágono ha levantado el candado y ha vuelto a abrir. El corredor 2 y la entrada del metro permanecen cerrados. El corredor 3 está abierto para el tráfico de peatones”, indicaron.

— Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021