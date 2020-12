En el mes de octubre nació en Tennessee una bebé como resultado de un embrión que se mantuvo congelado más de 27 años.

Por Redacción MiamiDiario

La pareja Tina y Ben Gibson tuvieron a Molly Everette Gibson el 26 de octubre de 2020 pesando 6 libras y 13 onzas. Su embrión fue creado y congelado por primera vez en octubre de 1992 y permaneció congelado hasta que fue descongelado el 10 de febrero de 2020.

“Creo que esto es una prueba positiva de que ningún embrión debe ser descartado, ciertamente no porque sea ‘viejo'”, dijo el presidente y director médico del NEDC, el doctor Jeffrey Keenan, quien transfirió el embrión de Molly al útero de Tina.

El nacimiento de la bebé estableció un nuevo récord conocido por ser el embrión congelado de mayor duración que jamás haya nacido, según el personal de investigación de la Biblioteca Médica Preston de la Universidad de Tennessee.

Sorprendentemente, el récord anterior lo estableció la hermana de Molly, Emma Wren Gibson, cuyo embrión había sido congelado durante más de 24 años hasta que nació en 2017.

Ambas niñas fueron congeladas juntas como embriones y son hermanas genéticas completas, según el Centro Nacional de Donación de Embriones (NEDC), que facilitó el almacenamiento y la adopción del embrión.

Los embriones de las hermanas fueron creados primero por otra pareja para la fertilización in vitro (FIV). El embrión de Molly permaneció congelado hasta que fue descongelado en febrero por la directora del laboratorio del NEDC y la embrióloga Carol Sommerfelt, y fue transferido al útero de su madre dos días después.



Si una familia decide que ya no va a tener más hijos pero aún así tiene embriones restantes, pueden mantenerlos congelados y almacenados, donarlos a la investigación médica, donarlos a una pareja que no puede concebir o permitir que se descongelen, lo que significa que ya no son viables.

Se estima que un millón de embriones humanos están almacenados en los EE.UU. en este momento, según el NEDC, con sede en Knoxville, que comenzó su programa de donación de embriones en 2003.

Las parejas que optan por almacenar embriones indefinidamente a menudo pagan tarifas de tienda, que pueden llegar a un promedio de entre 600 y 800 dólares al año, según el Centro de Recursos Reproductivos.

El NEDC almacena los embriones donados sin costo alguno y se convierte en el “cuidador interino”, explica su sitio web. La organización ha facilitado más de 1.000 nacimientos a través de la adopción de embriones.

Con información de Fox35Orlando

