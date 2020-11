Universal Orlando Resort revela su contenido de temporada que debutará este año durante la celebración de las Fiestas Navideñas, comenzando el 14 de noviembre hasta el 3 de enero del 2021.

Por redacción MiamiDiario

Los Visitantes Pueden Disfrutar del Espíritu de la Temporada con la Navidad en The Wizarding World of Harry Potter y una Experiencia Navideña Totalmente Nueva presentando los Globos de Macy´s, y con el Mismísimo Gruñón Verde – El Grinch de Dr. Seuss, reportó Allears.

También celebraciones con los personajes y apariciones de estos por los parques, todo está incluido en la admisión general de los parques temáticos.

Esta temporada navideña, los visitantes de todas las edades pueden disfrutar:

Navidad en The Wizarding World of Harry Potter en Universal Studios Florida y Universal’s Islands of Adventure.

Las calles de Hogsmeade y Diagon Alley se adornarán maravillosamente con decoraciones temáticas, guirnaldas y luces mientras los sonidos de actuaciones especiales con temas navideños llenan el aire por todas partes.

Los visitantes pueden escuchar villancicos mágicos y de muggles del Frog Choir (coro de ranas) compuesto por estudiantes de Hogwarts, y sus ranas gigantes, y los éxitos navideños de una de las sensaciones del canto más populares del mundo mágico, Celestina Warbeck y los Banshees.

También habrá golosinas de temporada, comidas festivas y bebidas, incluyendo el tan esperado regreso de la favorita de los fanáticos, Butterbeer (cerveza de mantequilla) caliente.

Personajes en Universal Studios Florida

Durante la “Celebración navideña de personajes de Universal”, los visitantes pueden celebrar la temporada navideña con los Minions y otros personajes queridos de las películas “Despicable Me” y “Minions” de Illumination, y con la preciada familia de personajes de Shrek de DreamWorks Animation y de la Franquicia de “Madagascar”, el Rey Julien y su equipo.

Los visitantes cantarán y bailarán junto con algunos de sus personajes favoritos cuando lleguen a bordo de carrozas increíblemente festivas, donde se realizarán especiales espectáculos navideños que toda la familia disfrutará.

Posteriormente, los visitantes tendrán la oportunidad de tomarse fotos, con distanciamiento social, con los personajes y carrozas.

Universal Orlando continúa implementando sus procedimientos y pautas mejoradas de salud y seguridades enfocadas en “detección, espaciado y desinfección”, y estas prácticas se aplicarán a todas las experiencias que tengan lugar durante la celebración de las fiestas navideñas del destino.

Las medidas clave incluyen controles de temperatura a los huéspedes y miembros del equipo, reforzar el distanciamiento social, requerir coberturas faciales, limitar la capacidad en los parques, atracciones y hoteles, aumentar los procedimientos de limpieza y desinfección y más.

También puedes leer: