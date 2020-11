El escualo, que pesa más de 2,000 libras y mide 15 pies y 5 pulgadas, estaría rumbo al golfo de México, donde se acercaría a la zona conocida como el Panhandle de Florida, de acuerdo con la organización Ocearch.

Unama’ki es un tiburón blanco de 2.076 libras y 15 pies de largo.

OCEARCH es una organización encargada de rastrear y darles seguimiento a estos enormes peces, con el objetivo de entregarles información valiosa a los científicos.

When we first met Unama'ki, we knew she had the potential to lead us to a site where she might give birth. She’s in the Bahamas making a similar journey that 2 other mature female #whitesharks, Luna & Lydia, also curiously made. Could she be pregnant & moving into a calmer area? pic.twitter.com/tRr66uEnYf

— OCEARCH (@OCEARCH) October 30, 2020