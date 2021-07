El anuncio realizado por el gobierno federal de abrir la solicitud de TPS (Estatus de Protección Temporal) a los venezolanos fue recibido de forma positiva en la comunidad de migrantes de ese país, sin embargo, la receptividad de solicitudes ha sido poca, en parte se dice que por la desinformación y otros por falta de recursos.

Ante esta situación, la Universidad Internacional de la Florida anunció que realizará una serie de clínicas juridicas para orientar de forma gratuita a los venezolanos que quieran solicitar su TPS.

La primera jornada de asistencia legal se llevará a cabo este sábado 10 de julio de 9 a.m a 3 p.m en el edificio de la escuela de Leyes de FIU ubicado en el 11200 SW 8th Street, Miami, 33199, dijo a el Nuevo Herald Juan Carlos Gómez director de la Clínica de Derechos Humanos de Inmigración Carlos A. Costa.

“Este sábado vamos a estar ayudando a venezolanos que califican para el TPS, que tienen pruebas de que están en EEUU desde el 8 de marzo y que no han cometido delitos. Si no tienen recursos para contratar a un abogado no queremos que eso sea una razón para evitar solicitar el TPS”, informó Gómez quien es también profesor de derecho en FIU.

El periodo de registro inició el pasado 9 de marzo y finaliza el próximo 5 de septiembre de 2021.

“Los reportes que tenemos nosotros es que son menos de 100,000 los que han solicitado. Estamos casi a mediados de julio y las personas no pueden esperar hasta el final para presentar la petición”, dijo el académico.

Brian Fincheltub, director de asuntos consulares del gobierno interino en la embajada de Venezuela en EEUU, comentó a el Nuevo Herald que” USCIS aún no nos ha confirmado el número de venezolanos que ha aplicado al TPS ni el número de adjudicaciones que han dado”.