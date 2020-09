Se imagina que un oficial de policía le pare en la carretera y le multe por DUI. En este caso, por conducir bajo los efectos del teléfono celular. Sería asombroso, pero la idea no es del todo descabellada ya que, según las estadísticas, más del 30% de los accidentes automovilísticos se producen debido al uso del teléfono mientras se conduce.

Científicos europeos establecieron que el uso del celular durante la conducción tiene el mismo efecto que manejar superando los límites permitidos de alcohol en sangre. Es igual a conducir borracho -DUI- , ya que disminuye el campo de visión, reduce la capacidad de reacción, distrae la atención a la vía.

A veces cuando conducimos, hemos visto un auto que se va acercando cada vez más a la linea divisoria e invade el carril por el cual vamos circulando. Al rebasarle, observamos que el conductor ha ido distraído, texteando en su teléfono celular. Así mismo actúan las personas que conducen ebrias, apenas pueden mantener el auto dentro del carril adecuado y provocan accidentes.

Según los científicos, existen tres tipos distracciones que atentan contra la conducción segura: la distracción manual, visual y cognitiva. Lo peligroso de conducir y textear es que, cuando lo hacemos, nuestras manos se dirigen al teléfono, la atención visual abandona la carretera y nuestro cerebro se ocupa en una tarea diferente a la conducción. Se crea el coctel perfecto para que se produzca un accidente.

Como ve, no está de más aconsejarle que mientras conduzca no use el celular. Hágalo por su propia seguridad y de las personas que comparten la vía con usted.

El mensaje es simple: el mejor seguro de auto es ser precavido al conducir. Evite hacerlo bajo los efectos del teléfono celular.

