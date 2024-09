¿Uso desproporcionado de la fuerza? Revelan videos de la detención de Tyreek Hill

El partido inaugural de los Miami Dolphins contra Jacksonville Jaguars del domingo, tuvo una antesala dramática por la detención de la estrella del equipo, Tyreek Hill. El deportista protagonizó un desagradable encuentro con la policía de Miami Dade, cerca del Hard Rock Stadium.

Afortunadamente para Hill y el equipo, la situación no afectó su desempeño. El jugador marcó un impresionante touchdown de 80 yardas que ayudó a la victoria sobre Jacksonville.

El agente de Tyreek Hill indicó que la detención se debió a una infracción de tránsito. Sin embargo, lo que ocurrió durante la interacción con los oficiales causó confusión en el deportista e indignación en la opinión pública.

La controversia escaló cuando el Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD) liberó las imágenes de la cámara corporal de los oficiales involucrados. El video evidenció cómo la situación se tornó violenta en cuestión de segundos.

En una rueda de prensa posterior al partido, Tyreek Hill comentó el impacto de los hechos para él y su familia. Mencionó también que todo pudo ser peor, de no ser por su fama.

Las imágenes de las cámaras corporales muestran a los oficiales sacando a Hill de su coche. Lo hicieron tras una breve discusión sobre el uso del cinturón de seguridad.

El receptor les mostró su molestia por la forma en que uno de los oficiales golpeó su ventana, por lo que decidió subirla en medio de la conversación. Esta acción desató el descontento del agente, que tras un intercambio verbal lo sacó del coche y con ayuda de sus compañeros, tiró al deportista al suelo.

A pesar de los intentos de Hill por mediar palabras con los agentes, el uso de la fuerza por parte de estos se intensificó. Uno de ellos incluso presionó su rodilla contra la espalda del receptor, mientras este estaba boca abajo y esposado en el suelo.

When body cams don’t stop the power trip, you know the problem is systemic.

If this is how they treat millionaire NFL player Tyreek Hill with the whole world watching, what do you think happens to regular people when no one’s looking?

They didn’t de-escalate, they instigated.… pic.twitter.com/wBApKR7Hjt

— Dylan Allman (@DylanMAllman) September 10, 2024