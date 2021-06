Durante su reunión con el Papa Francisco y otros líderes del Vaticano, el Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, conversó sobre las formas de avanzar en la crisis de Venezuela.

Blinken se convirtió en el funcionario de más alto nivel bajo el presidente de EE.UU., Joe Biden, en reunirse con el Papa Francisco.

La audiencia privada de 40 minutos de Blinken con el Papa argentino se produjo cuando algunos obispos estadounidenses están presionando a Biden, un católico devoto, por su apoyo al derecho al aborto.

“La reunión fue extremadamente cálida y muy amplia”, dijo Blinken a los periodistas después.

Blinken dijo que habló con el Papa sobre el cambio climático, los refugiados y “más ampliamente, quizás lo más importante de todo, su liderazgo en la propuesta básica de que tenemos que defender la dignidad humana en todo lo que hacemos”.

Blinken tuiteó: "Fue un gran honor reunirme hoy con Su Santidad en la Ciudad del Vaticano. Estoy extremadamente agradecido por su liderazgo y compromiso para abordar la crisis climática y promover los derechos humanos y la dignidad humana en todo el mundo."

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo que Blinken también habló con el pontífice sobre los puntos conflictivos de Venezuela, Siria, Líbano y Etiopía.

En una reunión separada con los líderes del Vaticano, incluido el arzobispo Paul Gallagher, que se ocupa de las relaciones exteriores, Blinken “reiteró el apoyo de EEUU al retorno a la democracia en Venezuela y nuestro deseo de ayudar al pueblo venezolano a reconstruir su país”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

La Iglesia juega un papel clave en Venezuela, donde la administración de Biden ha adoptado un enfoque diplomático más discreto que el de Donald Trump.

El ex presidente impuso amplias sanciones y amenazó con la fuerza para deponer al presidente Nicolás Maduro, que preside una economía que se desmorona.

Blinken tuiteó: "Disfruté mi conversación de hoy con el Secretario de Estado de la Santa Sede Pietro Parolin y el Secretario de Relaciones con los Estados, el Arzobispo Paul Gallagher. Enfatizamos la cooperación continua en los esfuerzos para promover nuestros valores compartidos y abordar las crisis humanitarias en todo el mundo."

La administración de Biden ha mantenido la postura de Trump de que Maduro es ilegítimo y sigue apoyando al líder de la oposición Juan Guaidó, pero ha dicho que hará hincapié en la cooperación con los aliados en lugar de aumentar la presión económica.

La Iglesia jugó un papel entre bastidores para apoyar al ex presidente Barack Obama, bajo el cual Biden fue vicepresidente, cuando se movió para aliviar décadas de hostilidad con Cuba.

Biden tiene puntos en común con Francisco, el primer Papa de las Américas y de la orden de los jesuitas, en prioridades como la lucha contra el cambio climático y una mayor compasión hacia los refugiados.

Vatican News informó: "El Papa Francisco recibe al Secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, en el Vaticano."

La cuestión de China

Blinken también habló con el Vaticano sobre “derechos humanos y libertad religiosa” en China, dijo Price.

El predecesor de Blinken, Mike Pompeo, un protestante evangélico, dio el inusual paso de criticar abiertamente al Vaticano por un acuerdo de 2018 con China que daba al estado oficialmente ateo cierta participación en la elección de los obispos.

Blinken tuiteó: "Hoy tuve el gran placer de recorrer el Vaticano, incluida la hermosa Capilla Sixtina. La atmósfera espiritual, el arte divino y la impresionante arquitectura me dejaron sin palabras. Realmente impresionante."

El Papa declinó el año pasado reunirse con Pompeo, preocupado por ser visto como una muestra de apoyo cerca de unas elecciones, aunque se reunió con él en 2019.

Blinken, un judío laico, fue acompañado por la Capilla Sixtina por un guía que le ofreció una descripción de cada fresco, deteniéndose a admirar las obras de arte.

“La atmósfera espiritual, el arte divino y la impresionante arquitectura me dejaron sin palabras. Realmente impresionante”, escribió Blinken en Twitter.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que el encuentro del papa con Blinken se desarrolló en un “ambiente amistoso”, y añadió que el pontífice expresó “su afecto y atención al pueblo de Estados Unidos” y recordó su visita a ese país en 2015.

Francisco ha hablado previamente por teléfono con Biden, que es el segundo presidente católico de Estados Unidos y asiste a misa al menos una vez a la semana. El Papa se reunió con el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, en mayo.

Este mes, Biden se vio presionado por los obispos estadounidenses, que aceptaron redactar una declaración que podría negar la sagrada comunión -uno de los rituales más sagrados de la Iglesia- a cualquier dirigente estadounidense que apoye el derecho al aborto.

Biden afirma que se opone personalmente al aborto, pero que, al igual que la mayor parte de su Partido Demócrata, apoya el derecho a elegir garantizado en una decisión del Tribunal Supremo de 1973 que sigue siendo profundamente divisiva en la política estadounidense.