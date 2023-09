¿Venganza por baja propina? Repartidor de Kendall escupió comida de clientes y quedó grabado

Al momento de pedir una comida por delivery hay mucha opciones y una de ellas es DoorDash, con la que se puede ordenar de una serie de restaurantes y tener la comida en la puerta de la casa. Sin embargo, los trabajadores de estas empresas no siempre se comportan de acuerdo con las políticas.

Tal fue el caso de un repartidor en Miami, que al parecer no quedó conforme con la propina que los clientes dieron por el servicio. Una cámara ubicada en la puerta principal del domicilio, captó un desagradable momento protagonizado por el trabajador.

Al principio todo parecía en orden, la comida fue entregada y el empleado de DoorDash se quedó frente a la vivienda unos segundos, mirando su celular. Acto seguido, se acercó nuevamente a la puerta, se inclinó y escupió tres veces sobre el empaque entregado.

Leer más: Hialeah combatirá exceso de casas rodantes y botes en zonas residenciales

Un niño de 13 años identificado como Elias Crisanto, fue quien evidenció todo el incidente, pues podía ver la imagen de la cámara desde su celular.

Reacción de los afectados

El niño ofreció declaraciones para medios como Telemundo y NBC, narrando lo ocurrido. Destacó que había ordenado comida para él y su madre y al recibir el pedido, dieron una propina de 3 dólares al repartidor.

De acuerdo a las declaraciones de Crisanto, le pareció que el monto estaba acorde, ya que el recorrido fue de apenas media milla. Sin embargo, las acciones del sujeto demostraron lo contrario y lamentablemente el incidente quedó grabado en video.

“Se puso bravo porque tal vez el pensó que fue chiquita la propina, y escupió en la comida. Si no fue por la cámara nadie sabe. Quería vomitar porque quien hace eso”, dijo el niño.

¿DoorDash se hizo cargo por la acción del repartidor?

El incidente no pasó desapercibido para DoorDash, quien después de varias solicitudes, reembolsó a la familia por la comida que no pudieron consumir. Aunque no revelaron la identidad del repartidor, aseguraron que ya no trabaja para ellos.

Adicionalmente, enviaron un comunicado público en donde aseguraban que entendían en sentimiento del trabajador, pero condenaban sus acciones.

“Si bien nos identificamos con la frustración de no recibir una propina, este comportamiento es inaceptable y está muy por debajo de la experiencia de alta calidad que pretendemos brindar. Eliminamos a este sujeto de nuestra plataforma y nos comunicamos directamente con el cliente para rectificar las cosas”, dijeron.