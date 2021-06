Aunque la semana pasada trascendió que Starling Marte quiere seguir con los Miami Marlins, los rumores del interés de los Yanquis de Nueva York vuelven a aparecer.

A pesar de esto, el mánager de los Marlins señaló que cuenta con él y espera que la gerencia pueda llegar a un acuerdo: “Uno de esos tipos de cinco herramientas de los que hablas”, dijo Mattingly. “Él corre, lanza, batea, tiene poder. Y también es un líder en nuestro equipo. Es bueno con nuestros muchachos y sabe jugar. Ha sido realmente bueno”.

La semana pasada, Craig Mish del Herald informó que Marte quiere quedarse con Miami y “terminar su carrera aquí. Me dijo que le gustaría que la organización hablara con él sobre una extensión “. Pero Mish también informó que “Ng dice que no ha habido conversaciones con Starling Marte sobre una extensión” y por eso parece que lo de los Yanquis puede ser una realidad.

MLB rumors: A sign Yankees target Marlins’ Starling Marte may be available – https://t.co/UodZ7ROISU https://t.co/ij0XSaGVGa

— Giants (@2021NYGIANTS) June 11, 2021