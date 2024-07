Whole Foods Market llega a Doral para impulsar el comercio local

Si alguna vez pensaste que Miami no para de crecer, estás en lo cierto. Ahora, la ciudad de Doral está a punto de experimentar un gran cambio y este viene con la llegada de Whole Foods Market. Sí, tal como lo lees, el famoso supermercado de productos orgánicos y saludables formará parte del Doral Marketplace.

Este nuevo desarrollo promete no solo mejorar la calidad de vida de los residentes, sino también dinamizar la economía local atrayendo a más visitantes y comerciantes. Con una inversión considerable y una planificación estratégica, este proyecto está destinado a convertirse en un punto de referencia en la región.

Los desarrolladores ya anunciaron que la construcción del Doral Marketplace comenzará en el otoño de 2024 y se espera que las primeras aperturas tengan lugar en la segunda mitad de 2025.

El nuevo centro comercial no solo incluirá a Whole Foods Market, sino también a otros inquilinos destacados como Shake Shack, First Watch y GoodVets. Además, tendrá espacios disponibles para pequeñas empresas locales.

Dónde estará Whole Foods Market

El desarrollo del Marketplace de la ciudad es una iniciativa conjunta entre SJC Ventures y Nuveen Real Estate, con sedes en Atlanta y Nueva York respectivamente. El establecimiento estará estratégicamente ubicado en la esquina de NW 41st St y NW 107 Ave.

Este ambicioso proyecto se encuentra junto a Bridge Point Doral (BPD), un extenso complejo industrial que está siendo desarrollado por Bridge Industrial.

Con más de 175 acres y 2,6 millones de pies cuadrados de espacio industrial Clase A, BPD se completará a principios de 2025. La visión detrás de este, es crear un ambiente corporativo que mejore significativamente la calidad de vida de los residentes y atraiga a futuros inquilinos.

La compra de la parcela de 10 acres por SJC Ventures y Nuveen Real Estate, valorada en 32 millones de dólares, es el primer paso para materializar el Doral Marketplace. Un centro comercial que abarcará 89,000 pies cuadrados y contará con una variedad de restaurantes, tiendas minoristas y proveedores de servicios.

Un nuevo polo comercial

Entre los inquilinos confirmados se encuentran The Spot Barbershop, Encore Nails, VIO MedSpa y Apizza Brooklyn Resto + Vino. La inclusión de estos negocios diversifica la oferta y asegura que los visitantes puedan disfrutar de una experiencia completa, desde hacer sus compras de alimentos orgánicos hasta relajarse en un spa.

La llegada de Whole Foods Market y otros negocios al Doral Marketplace tendrá un impacto significativo en la economía local. Este desarrollo atraerá a más visitantes a la zona, lo que beneficiará tanto a los nuevos negocios como a los ya establecidos.

Además, se crearán nuevas oportunidades de empleo para los residentes, contribuyendo al crecimiento económico y al bienestar de la comunidad. La visión de los desarrolladores es que este centro comercial se convierta en un núcleo de actividad comercial y social.