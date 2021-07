Xiaomi es ahora el segundo mayor proveedor de teléfonos inteligentes según los envíos mundiales en el segundo trimestre de 2021, según un nuevo informe de Canalys. La compañía china capturó el 17 por ciento de la participación del mercado global, según la firma de investigación, justo detrás del 19 por ciento de Samsung pero por delante del 14 por ciento de Apple.

Oppo y Vivo de BBK completaron la lista de los cinco principales proveedores con un 10 por ciento cada uno. Las cinco empresas aumentaron sus envíos año tras año, pero lo notable es cuánto ha logrado Xiaomi aumentar su volumen: envió un 83 por ciento más de teléfonos que en el segundo trimestre de 2020, mientras que Samsung aumentó los envíos un 15 por ciento y Apple solo un uno por ciento.

We've moved up one more spot! Just in from @Canalys, we are now the 2nd largest smartphone brand worldwide in terms of shipments. This amazing milestone couldn't have been achieved without our beloved Mi Fans! #NoMiWithoutYou

RT with ✌️from your Xiaomi smartphone 🙂 pic.twitter.com/kKfuTK8K7J

— Xiaomi (@Xiaomi) July 15, 2021