¡Fiesta en Miami! Después de seis años el Heat regresará a las Finales de la NBA.

Por redacción MiamiDiario

El equipo de Erik Spoelstra superó a los Boston Celtics, 125-113, en el Juego 6 de la final de la Conferencia Este el domingo por la noche, asegurando su sexto viaje a la serie de campeonato de la liga en la historia de la franquicia.

OFF TO THE NBA FINALS pic.twitter.com/kcQ6OrC9xm — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 28, 2020

Es su primer viaje a las Finales desde 2014, y viene con un nuevo elenco que pasó por los playoffs de la Conferencia Este en la burbuja de Disney con un récord de 12-3.

Bam Adebayo lideró a Miami el viernes por la noche con 32 puntos, 14 rebotes y cinco asistencias. Jimmy Butler agregó 22 puntos y Tyler Herro aportó 19.

En busca de su cuarto título, el Heat se enfrentará a su viejo amigo LeBron James y sus Lakers en las Finales, que comienzan el miércoles por la noche.

“Esa es una gran historia, ¿verdad?” , dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra, en ESPN cuando se le preguntó sobre enfrentar a James en las Finales. “¿Puedes dejarnos disfrutar de esto ahora un poco?”.

Aunque la información aún está por confirmarse, la final arrancaría el miércoles 30 de septiembre.

Fuente: Local 10

