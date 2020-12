Tras mostrar las decoraciones navideñas de la Casa Blanca, la primera dama estadounidense, Melania Trump, se convirtió en el blanco de las críticas de los usuarios de las redes sociales. En esta ocasión, Los internautas recordaron un audio, grabado en secreto por su exasesora, en el que la esposa de Donald Trump presuntamente preguntó “¿A quién le importa un carajo las cosas y las decoraciones navideñas?”

afirmaran que “odia” la Navidad, reportó rt

“Durante esta época especial del año, estoy encantada de compartir [el tema de las decoraciones] ‘América la bella’ y rendir homenaje a la majestad de nuestra gran nación”, reza un mensaje que acompaña al video de las decoraciones.

During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL

En respuesta a la publicación de la primera dama, varios usuarios difundieron una grabación, hecha en julio del 2018 por su exasesora, Stephanie Winston Wolkoff, en la que presuntamente Melania Trump, entre otras cosas, preguntó: “¿A quién le importa un carajo las cosas y las decoraciones navideñas?”. “Estoy trabajando muy duro en las cosas navideñas, ya sabes, ¿a quién le importa un carajo las cosas y las decoraciones navideñas? Pero tengo que hacerlo, ¿verdad?”, se escucha en el audio, reproducido en exclusiva por la CNN.

Un dato a considerar es que numerosos internautas agregaron en sus publicaciones la etiqueta “#MelaniaHatesChristmas” (“Melania odia la Navidad”, en inglés) que se convirtió en tendencia en Twitter.

Adicional a esto, algunos usuarios quedaron insatisfechos con los elementos de las decoraciones elegidas, afirmando que el estilo de los floreros recuerda a las urnas en un cementerio, lo que, en su opinión, es altamente inapropiado para este período, mientras el país está azotado por la pandemia de coronavirus.

#MelaniaHatesChristmas so fucking much that she decorated the White House like a God-damned funeral home. pic.twitter.com/iJlWvRUtPP

Urns for Christmas. How appropriate. If it's not bleeding trees, it's a funeral parlor. #MelaniaHatesChristmas pic.twitter.com/M9oTlrBsUl

Are you fucking serious? URNS FOR CHRISTMAS DECORATIONS? There are how many dead from COVID, and you thought URNS WERE A GOOD IDEA?

Thank someone this is her last Christmas in the White House. Then she can go back to being obscure and forgotten. #MelaniaHatesChristmas pic.twitter.com/SHb1zfdVkD

— nickel || #TheyWillNeverSilenceUs || COPE || BLM (@nickelkeep) November 30, 2020