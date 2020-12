La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunció que ella y su esposo dieron positivo por COVID-19.

La alcaldesa confirmó su diagnóstico en un tuit publicado el lunes por la tarde. Dice en parte: “Hoy temprano di positivo por COVID-19, después de enterarme de que mi esposo, el Dr. Robert Cava, fue expuesto por uno de sus pacientes el miércoles pasado”.

Earlier today I tested positive for COVID-19, after learning that my husband, Dr. Robert Cava, was exposed by one of his patients last Wednesday; he also tested positive today. Rob and I are quarantining at home. We both remain in good spirits and have only mild symptoms.

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) November 30, 2020