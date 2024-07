Agresión sexual en Beachwalk de Miami Beach quedó registrada en video; policía busca a sospechoso

El Beachwalk de Miami Beach ha sido escenario de grandes momentos, pero también de peligrosos sucesos. Meses atrás un grupo de adolescentes que caminaban por el área, se vieron envueltos en una pelea que terminó con una balacera. Ahora, la violencia se hizo presente una vez más, pero esta vez con una agresión sexual que quedó captada en cámara.

La víctima fue una mujer que patinaba en el paseo marítimo entre las calles 23 y 24, aproximadamente a la 1:00 a.m. del martes 16 de julio. Sin provocación alguna, un hombre que caminaba detrás de ella comenzó a apurar el paso hasta que logró agarrarla por detrás.

En las imágenes del sensible video quedó en evidencia cómo el sujeto la agarró, arrojó al suelo y comenzó a estrangularla. Posteriormente, la arrastró fuera del Beachwalk hacia unos arbustos cercanos, donde cometió el abuso sexual.

La mujer peleó con su agresor hasta que aparentemente perdió el conocimiento y fue entonces cuando la sacó de la vista pública. También se pudo ver en el video cómo una persona que caminaba más adelante de la víctima no escuchó el altercado ni reaccionó de ninguna manera.

WARNING, GRAPHIC:

Surveillance video obtained by #7News shows a woman on rollerblades accosted and choked, before being dragged off the beachwalk and raped near 23rd Street overnight. The attacker wanted. Call @MiamiBeachPD or @CrimeStopper305. @wsvn @jholly #Exclusive pic.twitter.com/psVIcjTESP

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) July 16, 2024