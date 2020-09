Este viernes el alcalde del condado de Miami Dade informó que tomará medidas enérgicas contra quienes incumplan las reglas de COVID-19 durante el Labor Day.

Redacción MiamiDiario

En una rueda de prensa virtual, el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, informó que la policía local y otros funcionarios tomarán medidas enérgicas contra quienes incumplan las reglas de salud pública, así lo dio a conocer NBC

Gimenez se refiere específicamente al cumplimiento de las medidas que toma en condado de Miami-Dade para evitar el contagio del coronavirus de Wuhan. Especialmente este fin de semana del Día del Trabajo.

“Quiero recordarles a todos que tendremos tolerancia cero con las personas que no sigan las nuevas reglas normales”, declaró Giménez,

Luego reiteró la importancia del distanciamiento social, el uso de máscaras en público y no realizar fiestas en casa.

“Esto aún no ha terminado. Tenemos una gran prueba para este fin de semana del Día del Trabajo. No queremos que se repita lo que ocurrió durante el fin de semana del Día de los Caídos. En esa oportunidad, la gente no se mostró complaciente y recibimos informes de multitudes de fiesta”, destacó el alcalde de Miami Dade..

Las playas y parques permanecerán abiertos en el condado de Miami-Dade durante todo el fin del Labor Day. Cabe destacar que debe respetar el toque de queda que comienza diariamente a las 10 pm. que solo e Sólo excluye a los trabajadores esenciales.

Giménez advirtió que la policía de Miami-Dade, así como los funcionarios de la Guardia Costera, estarían en alerta máxima durante el fin de semana festivo. Las personas podrían enfrentar multas de hasta $ 100 por no cumplir con las reglas. Las empresas que no cumplan con las pautas podrían enfrentar una multa de $ 500

