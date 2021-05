La protagonista de Maléfica Se opone a que su ex esposo Brad Pitt gane tentativamente más tiempo con sus hijos.

La actriz Angelina Jolie se quejó del juez de divorcio que dictaminó que sus hijos no pueden declarar.

Maddox, de 19 años, su hijo mayor, ya no forma parte del caso de custodia, reportó People

En una decisión sellada de principios de esta primavera, una fuente le dice a People que el juez John Ouderkirk le otorgó provisionalmente a Pitt más custodia sobre los cinco hijos menores de la ex pareja: Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14, y Knox y Vivienne, que cumplen 13 años en Mes de julio.

No obstante, no está claro si la decisión es legalmente vinculante, ya que otra fuente dice que aún no ha cambiado nada en términos de custodia oficial.