Más de dos millones de californianos se quedaron sin servicio de energía eléctrica durante más de cuatro horas el viernes y sin la posibilidad de encender el aire acondicionado después del registro de varios apagones en medio de una intensa ola de calor.

Se trata de la primera ocasión que el estado declara una emergencia de etapa 3 desde que la escasez de energía eléctrica dejó a la entidad en la oscuridad y obligó a la mayor empresa del estado a quebrar en 2001. Los apagones se registran en el momento en que California vive una ola de intenso calor que está obligando a los habitantes a permanecer en casa en medio de la pandemia de coronavirus.

We set a new high temperature record at the NWS Los Angeles office in Oxnard, with a high of 90 deg earlier today. Will post details about this record, and others, later today. #SoCal #CAheat #CAwx pic.twitter.com/DDujxYZnad

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) August 14, 2020