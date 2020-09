Un hombre acusado de vandalismo un automóvil de la de Policía de Miami durante una protesta registrada el 30 de mayo pasado fue finalmente arrestado en el condado de Hernando, en el centro-oeste de Florida, dijeron este lunes las autoridades.

Se trata de Sebastián Manuel Romero, de 19 años, quien enfrenta cargos por alentar un motín y vandalismo, de acuerdo con el subjefe del Departamento de Policía de Miami, Armando Aguilar, reportó Univisión.

Según Aguilar, el acusado era parte de una protesta de “más de mil manifestantes” que “se reunieron alrededor del Departamento de Policía”.

El oficial precisó que “ese día tomamos videos del sujeto Sebastián Manuel Romero, que llevaba una camisa negra, mochila negra y una gorra con la bandera de Venezuela”.

El implicado, junto a por lo menos otras nueve personas, destruyeron un vehículo policial asignado a un instructor de esa institución, acorde con lo informado por Aguilar.

En el video mostrado a la prensa se observa a una persona que es presuntamente el acusado cuando lanza una hielera contra los parabrisas delantero y trasero del vehículo. “También causó daños al capó y al baúl del vehículo”, dijo Aguilar.

“El vehículo fue destrozado y eventualmente incendiado”, acotó.

De acuerdo con la Policía, la acción de Romero causó daños por 1.800 dólares que deberá pagar a la institución.

“Lo importante de recordar en este caso es que ese vehículo no pertenece al Departamento de Policía ni al oficial que lo maneja, ese vehículo pertenece a los contribuyentes”, señaló el subjefe de la agencia policiaca de Miami.

Romero, según lo explicado, logró ser identificado el 31 de julio pasado gracias a la prensa y a una llamada anónima recibida en el Departamento de Policía de Miami.

Tune in to our Facebook live at Miami Police Department as Chief Jorge Colina announces felony charges against a subject who was involved in a protest that took place on May 30, 2020. https://t.co/itGq0caWpy

— Miami PD (@MiamiPD) September 14, 2020