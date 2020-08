Con el fin de solidarizarse con el pintor brasileño Romero Britto, a quien le fue destruida una costosa obra de arte en el año 2017, el artista plástico venezolano José A Sucre Weffe realizó la siguiente ilustración…

Por Redacción Miami Diario

Como se recordará, el fin de semana se hizo viral en las redes sociales un video donde una mujer rompió una pieza del artista brasilero Romero Britto en su cara, acusándolo de haber ofendido a los empleados de su restaurante “Olé Olé and Tapelia” en Miami.

El pintor Romero Britto fue al restaurante @leoleandtapelia y trató mal a los empleados,la dueña del restaurante en represalias fue a la galería con una de las piezas del artista tan sólo para arrojarla contra el piso y el exigirle que no fuese más a su restaurante. pic.twitter.com/jo1BbIHeMs — freddyzur (cuenta alternativa @freddyzur3 (@freddyzur) August 14, 2020

Romero Britto es un pintor, serígrafo, y escultor brasileño. Combina elementos del cubismo estereotipados, arte pop y pintura de grafiti en su trabajo, utilizando vibrantes colores y arriesgados patrones como expresión visual de esperanza y felicidad. Actualmente reside en Miami, Florida, donde muchas de sus obras pueden ser encontradas.

El artista, reconocido por los diseños y colores llamativos que usa en sus obras, se acercó a intentar firmar la pieza, pero la mujer la lanzó al piso. “Usted carece de humildad. Yo le exijo a usted que más nunca vaya a mi restaurante”, exclamó.

“Usted ha ido a mi restaurante y ha reservado para 20 personas para desayunar a un precio de 8 que es barato y encima nos pidió descuento. Ha humillado a mi personal. Le pidió quitar la música. Le pidió que no hablen porque si no, usted no va a ir. Que no le vean la cara. Eso fue humillante”, narró la mujer ante Britto, quien no esperaba lo que se avecinaba.

La pieza la había adquirido el esposo de la mujer, según indicó ella al llegar a la galería, como regalo. “Mi esposo vino aquí y me compró esta obra de arte para mi cumpleaños. Yo lo admiraba, lo tenía en un pedestal. Lo tenía como un hombre respetable, pensaba yo”, señaló.

De acuerdo con la página web del artista, se trata de la escultura Big Apple, que tiene un precio de 4.800 dólares.

Vale destacar que el video fue publicado en el perfil de TikTok de Faye Pindall el 13 de agosto y hasta ahora ha obtenido más de 2 millones de “Me gusta”.

Con información de internet

