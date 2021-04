Los tiempos han cambiado, y cada vez son más las empresas que utilizan a las máquinas para desarrollar actividades que hasta ahora habían hecho los humanos y los robot aparecen como solución.

A partir de esta semana, si estás en Houston y pides una pizza para casa en Domino’s es muy probable que el repartidor que te la lleve sea un robot, reportó CNN.

La compañía estadounidense Domino’s Pizza está empezando a realizar entregas a través de un vehículo autónomo que recibe el nombre de R2 y que ha sido desarrollado por la empresa Nuro.

Los residentes del antiguo barrio Woodland Heights de Houston (Texas) serán los primeros en probar este servicio, aunque podrán elegir entre que sea un humano o R2 el que entregue su pizza.

Si escogen la opción del pequeño vehículo, recibirán un PIN con el cual podrán rastrear la ubicación en directo de R2 mediante mensajes de texto o desde la página web oficial de Domino’s.

Cuando el robot llegue al lugar indicado, los clientes deberán confirmar que son ellos ingresando el número PIN en una pantalla táctil. En cuanto introduzcan la contraseña, R2 abrirá sus puertas hacia arriba y el cliente podrá recoger la pizza que haya pedido.

Dennis Maloney, vicepresidente senior y director de innovación de Domino’s, ha explicado el propósito de R2 en un comunicado: “Este programa nos permitirá comprender mejor cómo responder los clientes a las entregas, cómo interactúan con el robot y cómo afecta las operaciones de la tienda”.

En el comunicado, la compañía afirma que R2 será el primer vehículo de reparto completamente autónomo en Estados Unidos que cuenta con una aprobación regulatoria del Departamento de Transporte del país.

Houston, we have a robot.

And that robot is named R2 by @nurobots: a self-driving, pizza-delivering vehicle.

And we’re testing it out in Houston, TX.

Welcome to the future of pizza delivery. pic.twitter.com/dxGmC5jHwe

— Domino's Pizza (@dominos) April 12, 2021