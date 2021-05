El Centro de Adopción de Animales del condado de Broward, lanzó un anuncio en las redes sociales este fin de semana, en el que busca hogar a los animales que están allí.

El refugio indicó que tanto ellos como su sucursal Good Karma, están a su máxima capacidad y por eso necesitan que las mascotas sean adoptadas.

El Centro de adopción como el que está ubicado en Broward, ofrece a las nuevas familias de los animales que vayan adoptar las herramientas necesarias, para que se sientan cómodo.

La nueva familia podrá tener comida, jaula, collar, correa, arnés, juguetes, incluso la revisión de las mascotas cuando sea necesario.

Uno de los caso en los cuales el Centro de Adopción de Animales de Broward se ha enfocado, es en Antonio un perro de un año, que pesa casi 55 libras y aún no encuentra un hogar donde le puedan dar cariño y amor.

Have you heard the exciting news? Broward County awarded GK use of the vacant Pompano Beach animal shelter to help even more animals. We are on a mission to help Broward become no-kill! pic.twitter.com/eAvSiBqqWC

