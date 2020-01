Autoridades confirman la muerte de un hombre que escapó con un recién nacido de Miami-Dade

Este miércoles un hombre del sur de Florida buscado por la desaparición de un bebé recién nacido fue encontrado muerto en el área de Tampa Bay, pero el niño continua desaparecido.

Las autoridades hallaron el cuerpo de Ernesto Caballeiro, de 49 años, en el condado de Pasco, un día después de que tres mujeres fueron encontradas muertas a tiros dentro de una casa en el suroeste del condado de Miami-Dade.

El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida emitió una Alerta Ámbar para Andrew Caballeiro, que tiene 1 semana de edad, luego de que se informara que estaba desaparecido de la casa en Southwest 187th Avenue.

Caballeiro estaba en una zona rural de Blanton, a unas 40 millas al norte de Tampa, cerca de la Interestatal 75, en una zona boscosa. Parecía haber muerto de una sola herida de bala de un rifle.

De acuerdo con el alguacil Chris Nocco los sabuesos ayudaron en la búsqueda, pero «no había indicios de que el niño estuviera en el área».

El sheriff dijo que los investigadores están interrogando a un testigo. «El individuo nos dijo que vio a una mujer rubia en el camión», dijo Nocco.

El detective de la policía de Miami-Dade, Lee Cowart, dijo que Caballeiro estaba relacionado con una o las tres víctimas encontradas en el hogar, identificadas como la madre Arlety García Valdés, de 40 años, la abuela Isabela Valdés, de 60 años, y la bisabuela Lina González, de 84.

He is deceased, however there is no sign of the child. Units are continuing to search the area, which is a large area. Please stay away from the area We working with Miami Dade Police.

If you have any information about this case, please contact 911.

— Pasco Sheriff (@PascoSheriff) January 29, 2020