Las autoridades federales aprobaron el viernes un acuerdo que permitirá a la tribu Seminole operar apuestas deportivas y añadir ruleta y dados a sus siete casinos de Florida, con lo que el estado podría recibir 20.000 millones de dólares en los próximos 30 años.

El gobernador Ron DeSantis había elaborado el pacto de juego con la tribu la pasada primavera, y posteriormente fue aprobado por la Cámara y el Senado de Florida, controlados por los republicanos, reportó Wsvn.

El acuerdo necesitaba la aprobación final del Departamento del Interior de Estados Unidos, que supervisa las operaciones de juego de las tribus.

“La aprobación final de este histórico pacto de juego es un gran acuerdo para el Estado de Florida”, dijo DeSantis en un comunicado. “Este acuerdo de beneficio mutuo hará crecer nuestra economía, ampliará el turismo y la recreación y proporcionará miles de millones en nuevos ingresos para beneficiar a los floridanos”.

Gov. Ron DeSantis, a nationally ascendant Republican, is close to nailing down a long-sought gaming deal with the Seminole Tribe of Florida that would expand gaming in tribal facilities and usher online sports betting into the state for the first time. https://t.co/EWBwGCrkTg

— Miami Herald (@MiamiHerald) May 14, 2021