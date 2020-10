Los grandes personajes animados de nuestra infancia están abordando temas actuales para crear conciencia y es como Barbie está hablando de racismo.

Por redacción MiamiDiario

Elmo y su padre Louie (de Barrio Sésamo) abordaron el racismo y las protestas de Black Lives Matter durante el verano en un especial de CNN, explicándolo de tal manera que los espectadores jóvenes pudieran comprenderlo, reportó Yahoo.

Ahora, Barbie (en forma animada) está usando su propia plataforma para hablar de manera similar sobre el racismo a sus espectadores.

En el último video subido al canal de YouTube de Barbie (donde tiene más de 9 millones de suscriptores), su amiga Nikki se une a ella para hablar sobre el racismo.

barbie may have snapped with this one pic.twitter.com/XhmnX8nu3V — parker 🧞 (@corduroyzs) October 7, 2020

En su mayor parte, Barbie escucha a Nikki hablar sobre cómo la policía la detuvo cuando vendía calcomanías en una playa. También se lamenta porque una maestra le dijo que la razón por la que obtuvo una puntuación perfecta en un examen de ingreso al club de honores de francés fue porque “tuvo suerte”. Barbie se muestra indignada por lo que le pasa a su amiga.

“No quiero tener que demostrar mi valía una y otra vez a los demás, constantemente”, explica Nikki cuando Barbie le pregunta por qué no dice que la maestra está equivocada. “A mí no me apoyan, a ti sí. Por lo general, cuando hablo de estas cosas, la gente pone excusas … Pero esas son solo excusas. La gente hace estas cosas porque soy negra y asumen cosas erróneas sobre mí “.

La conversación entre Barbie y Nikki está dirigida a los niños pequeños (particularmente los niños blancos) que sintonizan regularmente el canal de Barbie, pero también es el tipo de video que transmite cuán dañinas pueden ser las microagresiones para los adultos que solo piensan que el racismo se da en terrenos más amplios.

Mattel, que ha hecho movimientos para ser más inclusivo en los últimos años con sus mensajes y productos, quería que los espectadores estuvieran al tanto de las conversaciones que están ocurriendo en el mundo en este momento.

“El objetivo del episodio es ayudar a las niñas a comprender que se está produciendo un gran movimiento en la lucha contra el racismo, por qué la gente marcha unida y la importancia de leer y aprender más sobre la historia negra”, dijo Mattel en un comunicado.

