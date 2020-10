Las compras por internet tienen sus riesgo, eso lo sabe cualquier asiduo a las tiendas online.

Por redacción MiamiDiario

Por ello, hay clientes que para adquirir determinados productos no acuden a la web, sino que van a un comercio físico para poder ver lo que compran, reportó La Opinión.

Sin embargo, Meaghan Taylor decidió lanzarse a la piscina y comprar su traje de novia por internet, algo que, obviamente, no salió como esperaba.

Tal y como contó esta joven de Fredericton (Canadá) a Daily Star, vio un vestido impresionante por 60 libras (unos 65 euros) en la tienda online Wish, pero cuando llegó se llevó una decepción terrible.

El traje de la foto tenía una falda larga con una preciosa caída y un tul transparente con estampado por encima. Pero cuando la chica de 23 años se lo probó vio que le ajustaba en las piernas y se le subía, además de que el escote no era ni parecido, por lo que distaba mucho de lo que había comprado.

“Quedé impresionada con lo que recibí. No se parecía en nada a la foto cuando lo pedí”, declaró al citado medio. “Estaba desconsolada, pero no pude evitar reírme”. Después, se puso en contacto con el vendedor para pedir que le devolviera el dinero, pero tuvo problemas porque le solicitaban que el producto estuviera en su envase original, algo que no tenía.

“Entonces les dije que esto arruinó mi boda ya que esperaba el vestido de la foto y finalmente me devolvieron el dinero”, aclaró Meaghan Taylor.

La canadiense no quería dejar pasar la oportunidad de compartir su fracaso en las redes sociales y publicó las imágenes en Facebook. “Fue demasiado divertido como para no publicarlo. Estoy segura de que mucha gente se reirá con ello”, se justificó.

Y es que, tal y como ella misma comentó en las redes, “su cara dice exactamente cómo se siente”, por lo que ni siquiera es necesario mirar el vestido para comprobar cómo habría resultado la boda. Pero ahora seguro que Meaghan Taylor ha aprendido cómo pueden salir las compras por internet y mirará mejor su traje de novia de cara a casarse el verano que viene con su prometido, Keith Reid.

