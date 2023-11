Dos muertos tras explosión de auto en puente fronterizo de EE.UU y Canadá

El puente fronterizo que separa a Canadá de Estados Unidos fue cerrado el miércoles 22 de noviembre tras la explosión de un vehículo. Un punto de control en el Rainbow Bridge, cerca de Niagara Falls, se vio afectado por el fuego.

De acuerdo con el reporte hecho por CNN, dos personas estaban en el interior del auto y sus fuente policial asegura que ambas murieron. Mientras tanto, la oficina del FBI de Buffalo tomó parte en la investigación.

A través de su cuenta oficial en X, informaron que están al tanto de la situación. Además agregaron que en coordinación con las agencias de policía locales, manejarán el asunto.

Distintos medios de comunicación informaron que se trató de un vehículo que intentaba entrar hacia el territorio de Estados Unidos. Sin embargo, no han determinado de manera oficial que se haya tratado de un ataque terrorista.

A través de las redes sociales han circulado distintas foto y videos donde se evidenció el puesto de seguridad incendiado. El incidente ocurrió poco antes del mediodía.

El auto involucrado pasó el cruce fronterizo, pero fue detenido en el primer punto de control, en donde revisan los pasaportes y licencias. CNN informó que las autoridades pidieron que se movilizara a otra zona para hacer una revisión secundaria y fue entonces cuando se escuchó la detonación.

Las autoridades involucradas aseguraron que no tienen certeza de qué causó la explosión.

Currently, multiple authorities and emergency personnel are on the scene, with evacuations underway after a vehicle… pic.twitter.com/CGJnKIm6u5

🚨 #BREAKING : A vehicle entering a toll booth at Rainbow Bridge has caused a large explosion to go off, prompting evacuations.⁰⁰📌 #NiagaraFalls | #Canada

El FBI, la Policía del Estado de Nueva York y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. están investigando el lugar. Las autoridades federales se dispusieron a recuperar videos con distintos ángulos para lograr esclarecer la situación.

Las versiones de los testigos son variadas y contradictoria, por lo que los detectives necesitan recolectar la mayor cantidad de evidencia posible.

La primera en pronunciarse sobre la explosión fue la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul. Aseguró que está monitoreando de cerca todos los detalles sobre el caso. Sin embargo, en primera instancia la información era muy escasa.

Posteriormente informó que la policía de Nueva York está trabajando con la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI. Los agentes inspeccionarán todos los puntos de acceso hacia el estado.

At my direction, @nyspolice is actively working with the @FBI Joint Terrorism Task Force to monitor all points of entry to New York.

I am traveling to Buffalo to meet with law enforcement & emergency responders & will update New Yorkers when more information becomes available.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) November 22, 2023