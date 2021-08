El presidente Joe Biden planea dirigirse a la nación el domingo por la tarde con respecto a los esfuerzos para evacuar a los ciudadanos estadounidenses y otras personas fuera de Afganistán, según los informes.

Se espera que el discurso de Biden sea televisado a las 4 p.m.

El anuncio de los planes para el discurso se produjo el sábado por la noche, horas después de que Biden se reuniera con sus asesores de seguridad nacional con respecto a la crisis de Afganistán, según el informe.

El sábado por la tarde, la Casa Blanca publicó una foto en Twitter que mostraba a Biden reuniéndose con el secretario de Defensa Lloyd Austin, el general del ejército Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto y otros más temprano ese día.

Fue una reunión en persona, con los asesores de Biden reunidos en una mesa con él, un cambio con respecto a las reuniones virtuales recientes, en las que el presidente estaba en Camp David, fotografiado sentado solo en una mesa mientras hablaba con asesores que participaron de forma remota desde otros lugares. .

Biden tiene programado reunirse nuevamente con su equipo de seguridad nacional el domingo, justo antes de su discurso a la nación.

This morning, the President met with his national security team to discuss the security situation in Afghanistan, counterterrorism operations, evacuation efforts, and intensive diplomatic efforts to finalize agreements with additional third-party country transit hubs. pic.twitter.com/Gcff8h8dUa

— The White House (@WhiteHouse) August 21, 2021