Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, anunció el viernes un plan para priorizar la primera dosis de la vacuna COVID-19. Para ello, se dispone a inocular a la mayor cantidad de personas lo más pronto posible, reportó usatoday

Los funcionarios federales con la administración Trump han estado reteniendo suficientes dosis de la vacuna para garantizar inyecciones de refuerzo a todos los que recibieron la primera dosis.

No obstante, el equipo de transición de Biden dijo el viernes que no tiene sentido retener la vacuna en un momento en que mueren más estadounidenses que en cualquier otro momento de la pandemia. En su lugar, quieren recibir inyecciones en más brazos, y luego seguir con las segundas dosis más tarde.

En un comunicado enviado a USA TODAY, el portavoz T.J. Ducklo, dijo que “el presidente electo cree que debemos acelerar la distribución de la vacuna mientras continuamos asegurándonos de que los estadounidenses que más la necesitan la reciban lo antes posible”.

Agregó que Biden “apoya la liberación inmediata de las dosis disponibles, y cree que el gobierno debe dejar de retener el suministro de vacunas para que podamos recibir más inyecciones en los brazos de los estadounidenses ahora”.

My administration will get right to work distributing emergency aid swiftly and equitably. Our focus will be on the small businesses on Main Street — not those that are wealthy and well-connected. pic.twitter.com/FlD8voUpcP

— Joe Biden (@JoeBiden) January 9, 2021