Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. dijeron el miércoles que están monitoreando cuidadosamente las reacciones alérgicas a las vacunas contra el coronavirus de Pfizer Inc y Moderna Inc e instaron a las personas que tuvieron una reacción grave a no recibir la segunda dosis.

La agencia de salud pública dijo que las reacciones alérgicas están ocurriendo a una tasa de 11,1 por 1 millón de vacunas. Eso en comparación con las vacunas contra la influenza, en las que tales reacciones ocurren a una tasa de 1.3 por cada millón de inyecciones, reportó Reuters.

Las reacciones severas siguen siendo “extremadamente raras”, dijeron, enfatizando la necesidad de que las personas se vacunen cuando las vacunas estén disponibles, dada la amenaza de muerte y enfermedad grave por el coronavirus que ya se ha cobrado más de 357,000 vidas en el Estados Unidos solo.

CDC monitorea los incidentes

El CDC dijo que está monitoreando de cerca los incidentes de reacciones alérgicas y planea publicar actualizaciones semanales en su sitio web.

La agencia también está instando a que los lugares que administran la vacuna estén preparados no solo para reconocer reacciones alérgicas graves, conocidas como anafilaxia, sino también para recibir capacitación sobre cómo tratarlas y reconocer cuándo las personas deben ser remitidas a hospitales para recibir atención adicional.

Los funcionarios de los CDC dijeron que 28 personas que recibieron la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech tuvieron reacciones alérgicas graves. También notaron un caso de anafilaxia, que puede causar inflamación de la garganta y dificultad para respirar, después de que una persona recibió la vacuna de Moderna.

Los funcionarios atribuyeron la diferencia en gran parte al hecho de que la vacuna Pfizer / BioNTech fue autorizada antes que la vacuna Moderna, y dijeron que las precauciones se aplican a ambos.

Un estudio publicado el miércoles en el informe semanal de los CDC sobre muerte y enfermedad que analiza los casos entre el 14 y el 23 de diciembre, identificó 21 casos de anafilaxia después de la administración de 1.893.360 dosis de la vacuna Pfizer / BioNTech. De estos, el 71% ocurrió dentro de los primeros 15 minutos después de la administración de la vacuna.

El regulador médico de Gran Bretaña ha dicho que cualquier persona con antecedentes de anafilaxia o reacciones alérgicas graves a un medicamento o alimento no debe recibir la vacuna Pfizer / BioNTech.