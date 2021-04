A partir de hoy, jueves 29 de abril, no es necesario hacer una cita para recibir la vacuna en los centros de vacunación desde los automóviles del Condado de Miami-Dade (Tropical Park, Zoo Miami, y el Complejo Deportivo de Homestead).

A fin de lograr un proceso de inscripción más rápido en el centro, se les recomienda a los residentes inscribirse para citas disponibles el mismo día, o en días posteriores, en el sitio web miamidade.gov/vaccine en el teléfono 305-614-2014.

Mosquito season is year-round, but increased rainfall means increased mosquito activity. Today I joined @305Mosquito to share valuable information on how you can prevent breeding & those terrible bites.

The most effective way? Drain & cover. Learn more: https://t.co/ZNF6A6ELW0 pic.twitter.com/wweZanwDmh

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) April 29, 2021