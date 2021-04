La alcaldesa Daniella Levine Cava expresó su orgullo por las buenas noticias que pueden dar los centros de vacunación del Condado de Miami-Dade.

Y es que a partir del miércoles 28 de abril los residentes pueden programar citas para el mismo día en todos los centros de vacunación desde los automóviles en el Condado de Miami-Dade (Tropical Park, ZooMiami, y el Complejo Deportivo de Homestead).

Las personas pueden inscribirse para citas el mismo día, o días posteriores, en la página web miamidade.gov/vaccine o el teléfono 305-614-2014.

“Me siento orgullosa de que el Condado de Miami-Dade haya sido una de las primeras comunidades en el país en desarrollar un sistema de inscripción previa en internet para ayudar a programar citas de vacunación cuando el suministro era extremadamente limitado”, expresó la alcaldesa Daniella Levine Cava.

